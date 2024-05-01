ПЕРЕЕХАВШАЯ В КРАСНОДАР СТРИМЕРША ИЗ ДОНЕЦКА ИЗВИНИЛАСЬ НА КАМЕРУ ЗА ВИДЕО С ОСКОРБЛЕНИЯМИ РУССКИХ

Кому нужны их поганые извинения !!!? Порку надо вводить на государственном уровне ! Порку !! Шкуру надо с задницы спускать , а не словами увещевать!

Времячкин Виталий

Тут вопрос к тем , кто посещает ее стримы. Все таки надо быть чистоплотным, не лезть в каждую кучу дерьма , которая попадается на пути. А без денег подписчиков она пустое место.