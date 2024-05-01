ПЕРЕЕХАВШАЯ В КРАСНОДАР СТРИМЕРША ИЗ ДОНЕЦКА ИЗВИНИЛАСЬ НА КАМЕРУ ЗА ВИДЕО С ОСКОРБЛЕНИЯМИ РУССКИХ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поручила проверить блогершу на предмет разжигания межнациональной розни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Пригожин всё знал заранее. Знаменитая фраза главы ЧВК "Шойгу, где боеприпасы?" была адресована именно Тимуру Иванову
- 20 лет без Ленина: выяснилось, зачем стали драпировать Мавзолей во время Парада Победы
- Мигрант избил Героя России, но МВД решило, что это мелкое хулиганство, и год не возбуждали дело, пока Бастрыкин не сказал своё слово
Свежие комментарии