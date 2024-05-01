Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

76 321 подписчик

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ПЕРЕЕХАВШАЯ В КРАСНОДАР СТРИМЕРША ИЗ ДОНЕЦКА ИЗВИНИЛАСЬ НА КАМЕРУ ЗА ВИДЕО С ОСКОРБЛЕНИЯМИ РУССКИХ

ПЕРЕЕХАВШАЯ В КРАСНОДАР СТРИМЕРША ИЗ ДОНЕЦКА ИЗВИНИЛАСЬ НА КАМЕРУ ЗА ВИДЕО С ОСКОРБЛЕНИЯМИ РУССКИХ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поручила проверить блогершу на предмет разжигания межнациональной розни.

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Комментарии
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Eduard
В камере извиняйся!
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2 час.
Boris Borisov
Кому нужны их поганые извинения !!!? Порку надо вводить на государственном уровне ! Порку !! Шкуру надо с задницы спускать , а не словами увещевать!
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1 час.
Времячкин Виталий
Тут   вопрос   к   тем   ,  кто  посещает  ее   стримы.   Все   таки  надо  быть  чистоплотным,  не   лезть  в   каждую   кучу  дерьма  ,  которая  попадается  на  пути. А   без   денег   подписчиков   она  пустое  место.
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1 час.

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