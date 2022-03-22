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"Дерусификация": в США хотят запретить сотрудничать с работающим в РФ компаниями

"Дерусификация": в США хотят запретить сотрудничать с работающим в РФ компаниями

Председатель комитета по надзору и реформе конгресса США Кэролин Мэлони заявила, что "несогласным" с санкционной политикой Штатов против России и продолжающим сотрудничать с работающими компаниями в стране, необходимо запретить деятельность.

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