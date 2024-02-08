RT: ошибки в резюме влияют на впечатление о кандидате на работу

От претендента на замещение вакансии требуется правильно составленное резюме. Ошибки и небрежное оформление оставят кандидата без внимания руководителя, предупредила карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии