В МИД РФ отказались рассматривать Германию в роли миротворца

В возможности Германии сохранить нейтралитет и выступить посредником на переговорах с Украиной усомнилась официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 мая на телеканале RT DE в эфире программы «Реальная политика».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии