Boeing выплатит 200 миллионов долларов штрафа за то, что ввела инвесторов в заблуждение относительно безопасности самолётов Boeing 737 MAX

Американская компания Boeing выплатит штраф в размере 200 млн долларов в связи с обвинениями во введении инвесторов в заблуждение относительно безопасности самолётов Boeing 737 MAX, ещё 1 млн долларов выплатит бывший глава компании Деннис Меленберг.
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