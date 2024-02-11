Аллергия на «Аллегро». РЖД не получат назад застрявшие в Финляндии поезда Allegro, они будут ездить по Европе

Финская сторона, вместе с РЖД управляющая совместным предприятием — оператором скоростных поездов, не отреагировала на предложение российской стороны возобновить эксплуатацию Allegro, сделать это в рамках действующих соглашений.
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