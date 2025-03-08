Ленинградцы не допустили эпидемий: выиграно ещё одно сражение.

Кроме того, что был решёна проблема с одним из поражающих факторов – эпидемиями, естественными в условиях осады, блокады, – такими мероприятиями вновь вдыхалась жизнь в людей отчаявшихся, потерявших надежду: мобилизует человека, разгибает его спину как сам труд на общее полезное дело, так и совместный труд в коллективе: человек – одиночка, “Индивидуум” почти не имеет шансов выжить в таких условиях.