Тараканы на завтрак, крысы в обед: в США задумались, что будут есть после ядерной войны Ирэн ОрлонскаяВ Соединенных Штатах началось обсуждение стратегий по обеспечению продовольственной безопасности в случае ядерной войны.
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