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Царьград

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Дмитрий Певцов: 30% квоты на прокат детских фильмов помогут сохранить ценности

Дмитрий Певцов: 30% квоты на прокат детских фильмов помогут сохранить ценности

Народный артист и депутат Госдумы Дмитрий Певцов выразил обеспокоенность качеством детских фильмов в России, отмечая их негативное влияние.

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