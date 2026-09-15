Сергей Михеев: Почему мы так боимся слова «русский», если мы боремся за русский мир?

Одна из серьёзнейших проблем российской государственности – это отсутствие программы репатриации русских из бывших союзных республик и других стран мира.
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Начались умничать, да Карлу в помощники приглашать... Кто всю внутреннюю политику при Путине ВСЕГДА проводят? Евреи-полукровки, навроде Суркова (чеченский еврей), да Кириенко-Израитель. А самому гаранту - не до того: международная политика требует к себе всё внимание, и день и ночь... Да и не "царское это дело", внутренней политикой заниматься. И что вы тогда от этих "помощников" Гаранта ждете? Зачем всем им заниматься... "Русским миром"? На землю спуститесь, горе-русофобы...
Уважаемые Комментаторы!
В Своей Статье Михеев Такое "НАПЛЁЛ",что Я - РУССКИЙ НЕ
Мог НЕ Дать ОТПОВЕДЬ Ему!!!
С Чего это Михеев Взял, что Я Должен БОЯТЬСЯ???
Я - РУССКИЙ!!!
И Не Боюсь Говорить Это ВСЛУХ!!!
Если БОИТСЯ Он - то Это Его Проблемы!!!
И Второе! -
О Какой такой "РЕПАТРИАЦИИ" Говорит Он???
У Желающих ПЕРЕБРАТЬСЯ в Россию После РАЗДЕЛА Советского Союза на Отдельные Государственные Образования Было УЙМА ВРЕМЕНИ!!!
Они НЕ ЗАХОТЕЛИ Воспользоваться Такой Возможностью - это Их ПРОБЛЕМЫ!!!
При Чём тут МЫ - РОССИЯНЕ???
И в ТРЕТЬИХ!
РОССИЯ Состоит из МНОЖЕСТВА Народностей Со Своим Жизненным Укладом и ТРАДИЦИЯМИ!!!
РОССИЯ - МНОГОЭТНИЧЕСКАЯ!!!
И! если МЫ - РУССКИЕ Будем ВОЗВЕЛИЧИВАТЬ Себя "ПУПОМ" России, то Михееву Следовало бы Почитать Произведение Владимира Ильича ЛЕНИНА о "ГОРДОСТИ Великороссов"!!!
Вот ТАК!!!