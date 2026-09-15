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Спутник

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Сергей Михеев: Почему мы так боимся слова «русский», если мы боремся за русский мир?

Сергей Михеев: Почему мы так боимся слова «русский», если мы боремся за русский мир?

Одна из серьёзнейших проблем российской государственности – это отсутствие программы репатриации русских из бывших союзных республик и других стран мира.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Уфимцев
Владимир Уфимцев

Начались умничать, да  Карлу в помощники приглашать... Кто всю внутреннюю политику при Путине ВСЕГДА проводят? Евреи-полукровки, навроде Суркова (чеченский еврей), да Кириенко-Израитель. А самому гаранту - не до того: международная политика требует к себе всё внимание, и день и ночь...  Да и не "царское это дело", внутренней политикой заниматься. И что вы тогда от этих "помощников" Гаранта ждете? Зачем всем им заниматься... "Русским миром"? На землю спуститесь, горе-русофобы...

Профиль пользователя Виктор Попов
Виктор Попов

Уважаемые Комментаторы! 
В Своей Статье Михеев Такое "НАПЛЁЛ",что Я - РУССКИЙ НЕ 
Мог НЕ Дать ОТПОВЕДЬ Ему!!! 
С Чего это Михеев Взял, что Я Должен БОЯТЬСЯ??? 
Я - РУССКИЙ!!! 
И Не Боюсь Говорить Это ВСЛУХ!!! 
Если БОИТСЯ Он - то Это Его Проблемы!!! 
И Второе! - 
О Какой такой "РЕПАТРИАЦИИ" Говорит Он??? 
У Желающих ПЕРЕБРАТЬСЯ в Россию После РАЗДЕЛА Советского Союза на Отдельные Государственные Образования Было УЙМА ВРЕМЕНИ!!! 
Они НЕ ЗАХОТЕЛИ Воспользоваться Такой Возможностью - это Их ПРОБЛЕМЫ!!! 
При Чём тут МЫ - РОССИЯНЕ??? 
И в ТРЕТЬИХ! 
РОССИЯ Состоит из МНОЖЕСТВА Народностей  Со Своим Жизненным Укладом и ТРАДИЦИЯМИ!!!  
РОССИЯ - МНОГОЭТНИЧЕСКАЯ!!! 
И! если МЫ - РУССКИЕ Будем ВОЗВЕЛИЧИВАТЬ Себя "ПУПОМ" России, то Михееву Следовало бы Почитать Произведение Владимира Ильича ЛЕНИНА о "ГОРДОСТИ Великороссов"!!! 
Вот ТАК!!!