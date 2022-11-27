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Уилл Харди: «Иногда во время матчей против «Уорриорз» ловлю себя на том, что просто смотрю, как играет Стеф Карри»

Главный тренер «Юты» Уилл Харди признался, что во время матчей против «Голден Стэйт» бывают моменты, когда он перестает руководить командой, чтобы посмотреть, как играет Стефен Карри.

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