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Царьград

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Многодетная семья мама и дети погибли после ужина колбасой. Куда смотрели местные власти?

Многодетная семья мама и дети погибли после ужина колбасой. Куда смотрели местные власти?

СК ищет причины гибели женщины и двух детей в Калининске. Стали известны подробности отравления. Съели колбасу и умерли?В маленьком городке Калининске под Саратовом семейный ужин полукопчёной колбаской, купленной в "любимом магазине", закончился гибелью мамы и двух маленьких детей, за жизнь третьего ребёнка борются врачи в больнице областного центра.

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