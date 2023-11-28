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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле сохранят часть выделенных полос после открытия моста на проспекте Ленина

В Барнауле сохранят часть выделенных полос после открытия моста на проспекте Ленина

Для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта Власти Барнаула решили оставить для общественного транспорта часть выделенных полос, которые предполагалось убрать сразу после реконструкции моста на проспекте Ленина, сообщает "Банкфакс".

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