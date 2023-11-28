В Барнауле сохранят часть выделенных полос после открытия моста на проспекте Ленина

Для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта Власти Барнаула решили оставить для общественного транспорта часть выделенных полос, которые предполагалось убрать сразу после реконструкции моста на проспекте Ленина, сообщает "Банкфакс".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии