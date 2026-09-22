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Чарльз Спенсер рассказал, как принц Филипп изменил порядок участников похоронной процессии Дианы

Чарльз Спенсер вновь рассказал о похоронах принцессы Дианы и событиях, которые предшествовали одному из самых тяжёлых моментов в истории британской королевской семьи.

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