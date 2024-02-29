Радимов о матче «Зенит» – «Спартак»: «Жду атакующего футбола без оглядки на свои ворота – турнирная ситуация обязывает. Одно очко не поможет никому» 

Команды встретятся в Санкт‑Петербурге в рамках 19-го тура Мир РПЛ, «Турнирная ситуация обязывает и ту, и другую команду играть максимально на победу без оглядки на свои ворота, потому что одно или ноль очков не помогут ни «Зениту», ни «Спартаку».