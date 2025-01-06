В России предложили обязать работодателей давать полис ДМС всем сотрудникам

От здоровья работников зависит производительность труда и успех предприятий.Директор АНО "Институт исследования проблем современной политики" Антон Орлов считает, что необходимо законодательно обязать работодателей в России покупать для своих сотрудников полисы добровольного медицинского страхования (ДМС).
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