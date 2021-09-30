Почтовая марка Gucci, первая детская коллекция The Row, тиктокер на показе Boss и другие новости: что интересного произошло в мире моды в сентябре 2021 Сентябрь 2021 года стал по-настоящему «воскрешающим» для фэшн-мира: в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже впервые за долгое время в традиционном формате прошли Недели моды, а знаменитости смогли примерить свои лучшие наряды на Met Gala, MTV VMA и «Эмми».
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