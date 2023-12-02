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У «Тампы» 4 поражения подряд после 1:8 от «Далласа». Команда Купера проиграла 15 из 25 игр в сезоне НХЛ

Команда тренера Джона Купера крупно уступила «Далласу» (1:8) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер Андрей Василевский был заменен после второго периода, пропустив шесть шайб и отразил 19 из 25 бросков.

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