ВОЗ: Мир столкнется с еще одним страшным последствием пандемии

Мир увлекся борьбой с коронавирусом, забыв о других болезнях, которые не менее опасны. За год снизились темпы вакцинации детей от кори, коклюша и других болезней, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН.