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Фура горела в нижней части Алматы

Фура горела в нижней части Алматы

Прицеп загоревшейся фуры спасли от огня спасатели южной столицы. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, в 1:15 часов 15 января огнеборцы Турксибского района выехали на сообщение о пожаре, по улице Бакинская.

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