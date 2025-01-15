Фура горела в нижней части Алматы

Прицеп загоревшейся фуры спасли от огня спасатели южной столицы. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, в 1:15 часов 15 января огнеборцы Турксибского района выехали на сообщение о пожаре, по улице Бакинская.