Зеленский пьет горилку и пугает ВС РФ партизанской войной: безысходность и депрессия

По мнению этого военного эксперта, ведение "партизанской войны" становится проблематичным, особенно когда моральный дух населения находится на самом низком уровне, а страну потрясают коррупционные скандалы и усиленные политические разногласия.
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