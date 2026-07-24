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Россия посетила выставку новейших вооружений на Украине

Россия посетила выставку новейших вооружений на Украине

Россия посетила выставку новейших вооружений на Украине.Россия ударила по выставке новейших вооружений на Украине, которая проходила на одном из полигонов страны, сообщил директор украинской оборонной компании First Contact Валерий Боровик.

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