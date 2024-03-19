Ажурный кардиган своими руками

Жакет с ажурным узором красиво впишется в любой женский летний и даже пляжный гардероб! Размеры 34 (38/40) 42/44 ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ Пряжа (85% хлопка, 6% вискозы, 6% полиамида, 3% полиэстера; 145 м/50 г) — 300 (350) 400 г цв.