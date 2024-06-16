Над всеукраинской коллективной пропагандистской клоунадой можно только хохотать, и больше ничего. Некоторые россияне, включая меня, считают, что не только можно, но и даже нужно.
Коллективный украинский клоун
Комментарии
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Алексей Ухов
Читаю очередное эссе про салорейх. Все в точку и по делу. Но меня очень и очень, прямо до почесывания кулаков беспокоит вопрос-,что мы после Победы будем делать со всеми этими «громадянами»? Ведь ясно, как Божий день, что никогда 99,99% из них не будут нам братским народом!
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12 час.
Леонид Попивняк
всех выдавить в гейропу, пиндостан и канадажопию.......да они и сами сбегут.........
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7 час.
карюкалов вячеслав
Мда.
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6 час.
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