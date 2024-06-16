Коллективный украинский клоун

Алексей Ухов

Читаю очередное эссе про салорейх. Все в точку и по делу. Но меня очень и очень, прямо до почесывания кулаков беспокоит вопрос-,что мы после Победы будем делать со всеми этими «громадянами»? Ведь ясно, как Божий день, что никогда 99,99% из них не будут нам братским народом!