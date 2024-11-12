РФ поддержала проект резолюции ООН по Газе с требованием прекращения огня

Россия выразила полную поддержку проекту резолюции по Газе с требованием о немедленном прекращении огня и освобождении всех заложников, который подготовил Совет Безопасности (СБ) ООН, и призвала к его постановке на голосование без дальнейшего промедления, заявил 12 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небезня.