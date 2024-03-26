Вот так мы и начинаем пожинать плоды всех этих ММА клубов и прочих кружков по интересам, с пятницы уже пожинаем...

Владимир Елкин

Чистку надо начинать с тех, кто массово завозит эту мразь к нам в страну! "В России построено жилья больше, чем в СССР"?! Так в СССР его сразу заполняли нуждающимися!!! БЕСПЛАТНО!!! А сегодня? Половина построенного стоит пустая, т.к. неподъемна по стоимости! На хрена нам такое строительство???