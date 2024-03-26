Вот так мы и начинаем пожинать плоды всех этих ММА клубов и прочих кружков по интересам, с пятницы уже пожинаем...

# Чернильница Парню грозило до 7 лет за защиту «перцовкой» от двух абу-бандитов. Спас лично Бастрыкин Знаете, я сейчас смотрю на некоторые заголовки своих статеек и просто умиляюсь, вспоминая дешевое чтиво из девяностых и нулевых.
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