Вот так мы и начинаем пожинать плоды всех этих ММА клубов и прочих кружков по интересам, с пятницы уже пожинаем...

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Комментарии
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Владимир Елкин
Чистку надо начинать с тех, кто массово завозит эту мразь к нам в страну! &quot;В России построено жилья больше, чем в СССР&quot;?! Так в СССР его сразу заполняли нуждающимися!!! БЕСПЛАТНО!!! А сегодня? Половина построенного стоит пустая, т.к. неподъемна по стоимости! На хрена нам такое строительство???
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1 час.
Андрей Тихонов
Гнать всех калбиоов на хер в кишлаки....
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23 мин.
W
Walery
“Многонациональный мир” — объясните это согласие и взаимное уважение между народами типа  израэля и Палестины... например Байдену.
Ответить
14 мин.

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