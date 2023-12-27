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И долю такую вы выбрали сами...

И долю такую вы выбрали сами...

 Вчера  очень   многие  постили    скрин,    на  коем     маленьких  хохоликов,   впечатлённых  новым  законопроектом  о  могилизации,     начинают  терзать смутные  сомненья:Что же,   я  как   украинознавец   попробую     ответить  маленьким  хохоликам.

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Комментарии
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алексей миронов
Автору респект!
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10 час.
Степан Жуковский
Нет слов , только бурные , продолжительные аплодисменты стоя !!! Жалко конечно францюватых и йододефицитных , но они действительно выбрали свою судьбу &quot;сами&quot;!!! По их мнению , ни нуланд , ни яйценюх с пастером и всякими отбитыми на всю кастрюлю боксёрами и прочими далеко не украинцами &quot;патриётами&quot;, с гражданством израиля, сша , испании , италии , австрии и прочих прости ту ток запада -не виноваты ! За всё своё зло , придётся ответить именно им !!! Если не выше перечисленным , то их детям , внукам , правнукам и т.д. ! Для них , сроков давности не существует,- как понятия !!!
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5 час.

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