И долю такую вы выбрали сами...

Степан Жуковский

Нет слов , только бурные , продолжительные аплодисменты стоя !!! Жалко конечно францюватых и йододефицитных , но они действительно выбрали свою судьбу "сами"!!! По их мнению , ни нуланд , ни яйценюх с пастером и всякими отбитыми на всю кастрюлю боксёрами и прочими далеко не украинцами "патриётами", с гражданством израиля, сша , испании , италии , австрии и прочих прости ту ток запада -не виноваты ! За всё своё зло , придётся ответить именно им !!! Если не выше перечисленным , то их детям , внукам , правнукам и т.д. ! Для них , сроков давности не существует,- как понятия !!!