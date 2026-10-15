В Иванове 41-летний местный житель приговорен к 18 годам лишения свободы за госизмену. Он передал украинским спецслужбам координаты объекта Минобороны, за что был арестован.
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