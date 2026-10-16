Когда речь заходит о защите персональных данных, многие владельцы сайтов уверены, что установленного cookie-баннера достаточно для соблюдения закона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семь нейросетей, ...
- SI Как древнегреческ...
- Искусственный инт...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым