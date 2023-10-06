Спикер Володин: В Госдуме рассмотрят вопрос о выходе РФ из договора о запрете ядерных испытаний

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что на заседании Госдумы будет рассматриваться вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поскольку против нас США и Европа ведут войну.
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