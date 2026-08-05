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Одежда гонщиков проверена на женском туре из-за проблем с набивкой бюстгальтера

Источник изображения, Getty Images By Matt Warwick BBC Sport Senior Journalist Published 1 hour ago Riders at the Tour de France Femmes Avec Zwift have have have had their clothes checked to prevent attempts to make «aerodynamic gain».

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