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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский отбил 22 из 26 бросков «Колорадо», победа – 6-я подряд и 20-я в сезоне

Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26 в матче с «Колорадо» (8:4). Вратарь «Флориды» одержал 6-ю победу подряд и 20-ю – в текущем чемпионате НХЛ.

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