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Застряли в СССР: политолог раскритиковал новогодний формат российских ТВ

Застряли в СССР: политолог раскритиковал новогодний формат российских ТВ

Вслед за известным волгоградским ученым, доктором философии Андреем Макаровым, который накануне предложил закрыть российское телевидение окончательно, Калачев не лестно отозвался о программе телепередач в канун нового года и в первую январскую ночь.

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