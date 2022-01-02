Застряли в СССР: политолог раскритиковал новогодний формат российских ТВ

Вслед за известным волгоградским ученым, доктором философии Андреем Макаровым, который накануне предложил закрыть российское телевидение окончательно, Калачев не лестно отозвался о программе телепередач в канун нового года и в первую январскую ночь.
Вслед за известным волгоградским ученым, доктором философии Андреем Макаровым, который накануне предложил закрыть российское телевидение окончательно, Калачев не лестно отозвался о программе телепередач в канун нового года и в первую январскую ночь.
Свежие комментарии