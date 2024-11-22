«Дайте отдохнуть!»: Глафира Тарханова высказалась о наболевшем

Людмила Полищук У них прекрасные русские имена. А вот у вас не имя, а национальность какая-то...

Людмила Полищук Я отношусь к Глафире Тархановой с большим уважением, как к актрисе, и с большой любовью, как к матери пятерых детей. Очень смело, не каждая женщина так сможет. 🌼