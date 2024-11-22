Актриса позволила себе выговориться Глафира Тарханова globallookpress.com/Alexander Legky Глафира Тарханова поделилась своими эмоциями, связанными с материнством.
«Дайте отдохнуть!»: Глафира Тарханова высказалась о наболевшем
Комментарии
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Людмила Полищук
У них прекрасные русские имена. А вот у вас не имя, а национальность какая-то...
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9 час.
Людмила Полищук
Я отношусь к Глафире Тархановой с большим уважением, как к актрисе, и с большой любовью, как к матери пятерых детей. Очень смело, не каждая женщина так сможет. 🌼
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9 час.
Ингерман Ланская
душечка, вы сколько классов очень средней школы прослушали? при какую национальность вы тут плетёте? ..навыпускают безграмотных егешников....
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5 час.
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