Председатель ПК ВСНП провел переговоры с председателем Национального собрания РК

Пекин, 5 февраля /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в среду в Пекине провел переговоры с председателем Национального собрания /парламента/ Республики Корея /РК/ У Вон Сиком.
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