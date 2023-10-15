Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Американцы и японцы «заглянули» в закрытые контейнеры из КНДР в Россию

Американцы и японцы «заглянули» в закрытые контейнеры из КНДР в Россию

Японское информационное агентство Киодо цусин, ссылаясь на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, сообщает о якобы зафиксированных космической разведкой США поставках крупной партии северокорейского оружия в Россию.

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