Американцы и японцы «заглянули» в закрытые контейнеры из КНДР в Россию

Японское информационное агентство Киодо цусин, ссылаясь на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, сообщает о якобы зафиксированных космической разведкой США поставках крупной партии северокорейского оружия в Россию.
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