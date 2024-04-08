Россия будет предупреждать страны ЕАЭС о вводимых ограничениях в торговле

Власти РФ будут заранее уведомлять страны ЕАЭС о планируемых ограничениях во взаимной торговле. В частности, нужно будет своевременно предупреждать госорганы союзников и Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
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