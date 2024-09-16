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Петербургский дневник

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Жара спадает: петербуржцам рассказали о погоде на 16 сентября

Жара спадает: петербуржцам рассказали о погоде на 16 сентября

Воздух прогреется до плюс 22-24 градусов Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в понедельник, 16 сентября, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться в противоборстве обширного антициклона с востока и холодного атмосферного фронта с запада.

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