Жара спадает: петербуржцам рассказали о погоде на 16 сентября

Воздух прогреется до плюс 22-24 градусов Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в понедельник, 16 сентября, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться в противоборстве обширного антициклона с востока и холодного атмосферного фронта с запада.