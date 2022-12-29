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Демар Дерозан – о 5-1 против команд из Топ-3 Востока: «Лучшие соперники заставляют нас показывать лучшую игру»

«Буллс» в среду отыгрались с «-8» в концовке матча с «Бакс» и победили в овертайме (119:113). У «Чикаго» теперь результат 5-1 против трех лидеров Восточной конференции («Бостон», «Бруклин», «Милуоки»).

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