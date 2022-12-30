“Все это бесит”: эксперт Девлин о соглашении между Украиной и компанией BlackRock, услуги которой оплатят американцы

Обозреватель Брэдли Девлин опубликовал новый материал в издании The American Conservative. В нем автор сообщил, что международная инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке будет заниматься привлечением финансов для восстановления Украины.
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