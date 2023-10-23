В ГИБДД сообщили о значительном сокращении числа "пьяных" ДТП

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей с признаками опьянения за 9 месяцев этого года в России сократилось на 14%, а число погибших и получивших ранения в них - на 26% и 13% соответственно.
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