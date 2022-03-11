Сотрудничество в сфере ТЭК обсудил Новак с министром нефти и газа Индии

Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с министром нефти и природного газа, городского развития и жилищного строительства Индии Хардипом Сингхом Пури в ходе телефонного разговора совместные направления работы в сфере ТЭК, сообщила пресс-служба правительства РФ, отметив, что в ходе беседы стороны говорили о реализации текущих проектов в стабильном режиме, «Наши отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства, лидеры наших стран находятся в постоянном контакте.