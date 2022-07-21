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Тренер «Нефтехимика» за перекрестный плей-офф с 1-го раунда: «Команды Запада и Востока попадают в одну корзину. Будет интересней»

Главный тренер «Нефтехимика» высказался за реформу Кубка Гагарина. — В этом сезоне будет рекордное количество матчей в регулярном чемпионате — 68.

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