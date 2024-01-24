Фотограф из Крыма победила в Национальном конкурсе «Знание.Россия»

Крымчанка Ксения Гасица стала одной из победительниц Национального фотоконкурса «Знание.Россия». Среди тысяч работ её снимки удостоились дипломов сразу в двух номинациях – «Искусство и спорт» и «Выбор первых».
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