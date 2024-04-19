Красноярскому здравоохранению не хватает 2,6 тысячи врачей

Красноярским медучреждениям нужно не менее 2,6 тысячи врачей. Такую статистику озвучила заместитель министра здравоохранения края Марина Бичурина на заседании с депутатами комитета ЗС по охране здоровья и социальной политике.
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