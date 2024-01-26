Просто беру яблоко, тонкий лаваш и за 5 минут готовлю рецепт в который влюбились все (очень вкусно)

Здравствуйте Друзья.Сегодня у меня для вас будет очень классный рецепт к чаю. Часто бывают такие моменты, когда мы пьем чай, но ничего к чаю нет и сегодня мы исправим эту ситуацию очень вкусным и безумно быстрым рецептом.