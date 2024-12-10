Глава МИД ПМР Игнатьев: военные из России создают условия для урегулирования

Они не нарушают нейтралитет Молдавии Российские военные в Приднестровье создают условия для мирного урегулирования и не нарушают нейтралитет Молдавии, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
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