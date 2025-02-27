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"Верила на слово". Кассир "Жилфонда Барнаул" рассказала, какие задания давала ей Авдюхина

"Верила на слово". Кассир "Жилфонда Барнаул" рассказала, какие задания давала ей Авдюхина

Важных деталей она не вспомнила, но раскрыла подробности работы с подсудимой На суде по делу экс-главы "Жилфонда Барнаул" Людмилы Авдюхиной 26 февраля выступила кассир Ольга Очаковская, которая принимала деньги от клиентов агентства и от тех, кто вносил средства по так называемым договорам хранения.

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