"Верила на слово". Кассир "Жилфонда Барнаул" рассказала, какие задания давала ей Авдюхина

Важных деталей она не вспомнила, но раскрыла подробности работы с подсудимой На суде по делу экс-главы "Жилфонда Барнаул" Людмилы Авдюхиной 26 февраля выступила кассир Ольга Очаковская, которая принимала деньги от клиентов агентства и от тех, кто вносил средства по так называемым договорам хранения.