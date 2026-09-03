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Куда исчезли герои: как сериалы и фильмы объяснили смерть 9 актёров

Куда исчезли герои: как сериалы и фильмы объяснили смерть 9 актёров

Когда актёр уходит из жизни посреди работы над фильмом или сериалом, перед съёмочной группой встаёт тяжёлый вопрос: что делать с его персонажем? Кто-то ищет дублёра, кто-то переснимает сцены с другим артистом, а кто-то решается на откровенный разговор со зрителем.

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