Куда исчезли герои: как сериалы и фильмы объяснили смерть 9 актёров

Когда актёр уходит из жизни посреди работы над фильмом или сериалом, перед съёмочной группой встаёт тяжёлый вопрос: что делать с его персонажем? Кто-то ищет дублёра, кто-то переснимает сцены с другим артистом, а кто-то решается на откровенный разговор со зрителем.