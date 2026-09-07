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Рубль уступил филиппинскому песо звание самой недооцененной валюты мира

Рубль уступил филиппинскому песо звание самой недооцененной валюты мира

Рубль утратил статус самой недооцененной валюты в мире, уступив это звание филиппинскому песо по расчетам РИА Новости.

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